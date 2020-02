TMW RADIO - Caso: "Sarri non ha preso decisioni definitive"

vedi letture

tmwradio Caso: "Sarri non ha preso decisioni definitive"

Mimmo Caso è intervenuto durante Maracana su TMW Radio per fare il punto sulle big del nostro campionato.

Un commento sulla situazione della Juventus e di Sarri?

“L’allenatore è l’uomo solo al comando nel bene e nel male. La rosa di Sarri è talmente importante che lui non avuto il coraggio di prendere delle decisioni definitive. Non ha trovato la quadratura con questi grandi campioni. In questo momento la Juve ha ottimi giocatori ma non ha gregari, ha perso Matuidi e Khedira che potevano esserlo. Quando va in vantaggio non riesce a gestirlo e mantenerlo. Dalla Juve ci si aspetta molto di più, manca qualcosa anche dal punto di vista caratteriale”.

Inter Napoli è più importante per il Napoli o per l’Inter?

“Inter e Napoli hanno situazioni mentali diverse. Sono situazioni che nel calcio pesano molto. L’Inter rispecchia molto il suo allenatore, il Napoli ancora non riesce a trovare la quadratura e non si capisce quale sia il suo DNA. L’Inter parte favorita perché viene da un derby ribaltato ma nel calcio tutto è possibile”.

Al posto di Conte avreste rischiato Lukaku dal primo minuto contro il Napoli?

“Lukaku è imprescindibile per il gioco dell’Inter. Conte fa bene a puntarci. Da quello che sento dalle interviste è anche un ragazzo intelligente. I leader devono essere sempre mandati in campo”.

Chi tra Lazio e Inter ha la spina dorsale più forte? Strakosha, Acerbi, Leiva, Immobile o Handanovic, De Vrij, Brozovic, Lukaku?

“Faccio prima di tutto i complimenti a tutte le due squadre perché stanno cercando di mettere in difficoltà la Juventus e lo stanno facendo molto bene. È più forte quella della Lazio. La Lazio ha l’equilibrio che non ha la Juve. Correa, Immobile e Luis Alberto non fanno pressing così in attacco sono più freschi”.

Eriksen può essere il Luis Alberto dell’Inter?

“Sono giocatori molto diversi. Eriksen ha grandi qualità tecniche ma deve ancora ambientarsi al campionato italiano. In Inghilterra ha dimostrato di essere un campione. Deve trovare velocemente la forma fisica per entrare negli schemi di Conte”.

Allegri è l’uomo giusto per la panchina del Milan?

“Nel Milan già ci sono contrasti interni. Si devono mettere d’accordo per scegliere dei ruoli cosi importanti. Pioli si sta dimostrando un buon allenatore e una brava persona. Quella di Allegri al Milan non è una notizia attendibile”.