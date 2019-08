TMW RADIO - Causio: "Juve, c'è tanto da lavorare per Sarri"

© foto di Federico De Luca

Per parlare di Juventus è intervenuto a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Franco Causio.

Sulla difesa della Juventus

"De Ligt? Non sarà facile mettere da parte Bonucci e Chiellini, ma sarebbe strano vederlo ancora in panchina dopo i tanti soldi spesi per lui. Ho perplessità, Sarri in questi mesi ha allenato e non ha allenato".

Su Juve-Napoli

"La coppia Koulibaly-Manolas è una delle più forti in Serie A e in ambito mondiale. Quando sta bene, Koulibaly può giocare da solo. La Juve però può far male in qualsiasi momento. A Parma abbiamo visto la vecchia Juve di Allegri e non di Sarri. Il tecnico ha ancora tanto da lavorare, ha professionisti al suo fianco che lo aiuteranno ma ci vorrà tempo. Ronaldo? Accanto a lui può giocare chiunque".

Sui sorteggi Champions

"Champions? Saranno tutte partite da giocare. Il Napoli e la Juventus hanno molte possibilità di passare. Anche l'Atalanta, che potrebbe pagare l'inesperienza. L'Inter può essere la sorpresa della stagione, sia in Champions che in Serie A".