TMW RADIO - Cerruti: "Inter, l'assenza di Handanovic un grave handicap"

E' tempo di derby della Madonnina. Per parlarne a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Alberto Cerruti. Ecco le sue parole:

Un derby di Milano dall'esito scontato?

"Di scontato in una partita sola non c'è mai nulla. Si parla tanto di Ibra. Se l'Inter non avesse Handanovic, sarebbe un grandissimo handicap. Perché lui è fondamentale come lo svedese. Considero Handanovic uno dei portieri più forti del mondo. Quante volte l'Inter ha vinto dopo essere stata sul pari grazie alle sue parate? I portieri sono sempre sottovalutati".

Non pesa più l'assenza di Lautaro?

"Lo stimo molto, ma l'Inter ha tante soluzioni in attacco, come Sanchez ed Esposito. Handanovic invece è solo lui. Ma questo non sminuisce Padelli".

Come si arriva al derby in casa Milan?

"Il Milan è aggrappato disperatamente a Ibrahimovic, che non sta benissimo. Quando si hanno 38 anni, si possono avere questi problemi. Mai come quest'anno comunque è il salvatore della patria. Se sta bene, ci possono essere delle possibilità di successo. La sua assenza peserebbe sul piano tecnico e psicologico.

Quali sono i problemi del Milan?

"Paga il contrasto continuo tra società e la parte tecnica composta da Boban e Maldini. Loro non avrebbero mai ceduto Piatek. In questa situazione non si potrà mai maturare. Il Milan è certa che dovrà di nuovo spendere per un centravanti. Il problema non è il derby ma il futuro del club. Ero contrario all'acquisto di Ibra. E' un cerotto di lusso che può tamponare le ferite".