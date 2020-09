tmwradio Cerruti: "Juve ancora davanti a tutti. Milan, Chiesa sarebbe un gran colpo"

Il giornalista Alberto Cerruti ha parlato del campionato che sta per partire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Troppa enfasi su Pirlo?

​​​​​​​"Conosco Pirlo. Mi ricordo che Simoni disse che gli ricordava Rivera. Era un ragazzino all'epoca, peccato sia poi andato via in quel modo dal Milan. Oggi siamo tutti legati a quello che ha fatto in campo. Ma fare l'allenatore è un altro mestiere".

Si aspetta qualche novità da questo campionato?

"La Juve è davanti, bisogna capire quanto e per quanto. In generale la novità è quella dei cinque cambi, con gli allenatori che avranno più peso .E poi l'Atalanta deve confermarsi e potrebbe essere il terzo incomodo tra Inter e Juve".

Come vede il Milan?

"E' migliorato ma parte dal sesto posto della scorsa stagione. E' una squadra da verificare, è ancora in costruzione, manca un elemento sulla destra. Si parla di Milenkovic, mentre se arrivasse Chiesa sarebbe un grande acquisto. Il punto interrogativo è Ibra. Quante partite giocherà e come?".

Maldini preoccupato dello Shamrock ed è tornato sull'assenza di Boban:

"Era un elemento importante in società Boban. Gli irlandesi stanno giocando, è una squadra che corre, sarebbe gravissimo se uscisse subito. Deve preoccuparsi perché ancora non è in condizione".

Allenatori in difficoltà: più Giampaolo o Iachini?

"Può avere delle difficoltà Giampaolo a Torino, ma avrà più pazienza di quella avuta a Milan. Sono convinto che Cairo abbia le idee chiare, sarà importante la fiducia della società e l'ambiente che si creerà attorno alla squadra. Per me dimostrerà le sue qualità a Torino".