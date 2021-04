tmw radio Cerruti: "Nazionale, Mancini vuole tornare in un club. Ranieri ct ideale"

Per commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Alberto Cerruti.

Mihajlovic arrabbiato con Mancini per le tribune di Soriano:

"Mi stupisce la reazione, visto che i due sono amici. Al di là dei meriti di Soriano, non è possibile convocare oltre 30 giocatori per 3 partite. Non possono poi giocare tutti. Non è così che si costruisce il gruppo. Ha esagerato, nessun ct per le stesse partite ha convocato tutti questi giocatori".

Che ne pensa della Nazionale e delle convocazioni?

"Mancini ha sofferto il periodo in cui non ha potuto avere i giocatori e li vuole vedere tutti ora. Quando si è così giovani non si può arrivare alla Nazionale. Si ha ancora il desiderio di allenare tutti i giorni. Credo che Mancini non veda l'ora di tornare ad allenare un club. E' arrivato troppo giovane, come Conte".

Quale giocatore esce più rafforzato da questo ciclo di partite?

"La conferma di Donnarumma, l'unico che ha giocato le tre partite ed è stato determinante nelle poche occasioni avversarie. Per il resto abbiamo avuto tante conferme. Mi è piaciuto molto Spinazzola, mi ha sorpreso la condizione di Sensi, che merita più spazio nell'Inter".

Ranieri potrebbe puntare al ruolo di ct?

"Sarebbe ideale".