tmwradio Cerruti: "Serie A, difficile che si possa concludere regolarmente il campionato"

vedi letture

Il giornalista e opinionista Alberto Cerruti a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della possibile ripresa del campionato.

I giocatori stanno chiedendo spiegazioni per questi allenamenti:

"E' un pastrocchio all'italiana. I giocatori hanno il diritto e il dovere di esprimere la loro opinione. Non possono esserci squadre che si allenano e altre no".

La Germania potrebbe dare il via alla ripresa degli altri campionati?

"Sembra di sì, può essere il Paese pilota. Ma ogni Paese ha le proprie realtà. La Germania riprende, ma non è scontato che Italia, Spagna e Inghilterra riprendano. Si parla tanto di salute, ma nel mondo del calcio ci sono altri interessi".

Se si riparte, i favoriti rimarranno i più bravi?

"Potrebbe aver cambiato qualcosa questa situazione, che non ha precedenti. Non sappiamo come reagiranno i giocatori dopo due mesi di stop. Nella Juve c'è stato il caso di Dybala, che è stato positivo per molto tempo. Come reagirà lui ma anche Matuidi? C'è un punto interrogativo sullo scudetto. La Lazio è vicina, l'Inter non entrerà in questa corsa. A questo punto ci sono tanti punti interrogativi. Sono dubbioso sul fatto che possa riprendere ma soprattutto che possa concludersi regolarmente. E' una grande scommessa per tutti, spero di sbagliarmi, ma temo che non finirà regolarmente. Ci potrebbe essere qualche caso di positività. C'è tutto un mondo che ruota attorno alle partite, dai giocatori in panchina ha chi porta l'acqua. Deve andare tutto alla perfezione per 12 giornate, poi ci saranno tre partite a settimana, quindi il rischio infortuni è alto. Si rischia anche di compromettere l'inizio della prossima stagione, perché ancora nessuno ne parla".

Cosa faranno Milan e Inter sul mercato?

"Il Milan dovrebbe confermare Pioli e poi cercare di acquistare uno-due campioni non di età avanzata come Ibrahimovic. Serve gente d'esperienza e qualità. Se pensa di fare un'altra rivoluzione, non può andare avanti. L'Inter deve cercare di tenere Lautaro, ma comandano procuratori e giocatori. Se decide di andare via, deve cercare un sostituto all'altezza".