Chiappuci: "Juve, rebus Pirlo. Per lo Scudetto sarà davvero dura"

L'ex campione di ciclismo Claudio Chiappucci a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della sua Juventus: "Pirlo? Uno che è stato un grande campione, non è detto che poi diventi un grande allenatore. Così come un grande ciclista deve diventare un bravo tecnico. Hanno fatto una campagna acquisti discutibile, ma se gli dai fiducia da subito, può fare bene. Conosce l'ambiente, speriamo abbia il carattere giusto per portare avanti questa Juve. Da tifoso mi sembra che non esprima un grande gioco, ma so che gli serve tempo. La Juve punta sempre la Champions e non è riuscita a vincere neanche quando aveva una grande squadra. Dubito che quest'anno anche lo faccia. Bene cercare giovani buoni, ma devi amalgamarli bene, perché certi ragazzi rischi di perderli se non fanno bene. Alla Juve devi portare a casa i risultati. Vedremo se i cambiamenti fatti saranno giusti. Spero che venga fuori la voglia di giocare, molti non ne avevano più. Spero nel campionato, mentre sulla carta in Champions faccio fatica a capire come sarà. Credo però che sarà molto dura per lo Scudetto".