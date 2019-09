TMW RADIO - Chiarugi: "Milan in difficoltà. Chiesa in fiducia"

© foto di Federico De Luca

Luciano Chiarugi, ex attaccante, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, di Milan e non solo.

Su Milan-Fiorentina

"Sarà una partita importante. Poteva essere una partita stupende se fossero state in forma. E' una partita delicata invece. Il Milan visto col Torino non piace, ha rimediato una sconfitta pesante. Non ha giocato male ma la sconfitta pesa. La Fiorentina dovrà giocare sull'aspetto psicologico, dovrà giocare a viso aperto senza avere paura".

Chi rischia di più?

"Il Milan ha delle difficoltà. L'allenatore viene messo sempre in discussione, visto che ha in mano il termometro della situazione. La vittoria con la Samp è stata un sollievo per la Fiorentina. La Viola, se dovesse perdere, sarebbe di nuovo in affanno però".

Su Montella e Giampaolo

"Ho visto Montella trasformato, le vittorie fanno questo. Ha vissuto un momento delicato, era tanto tempo che non si vinceva. A Giampaolo serve tempo, ha le sue idee e un programma di lavoro diverso. Ma la società chiede i risultati ora".

Su Chiesa

"Montella ha sperimentato la coppia con Ribery, potrebbe schierarlo punta. E' un giocatore moderno, che lavora molto e non sai mai come prenderlo. Se ha spazi diventa incontenibile. Montella fa bene a sfruttare la sua ottima condizione. All'inizio le sirene di Juve e Inter lo hanno condizionato, ma adesso sta ritrovando fiducia in se stesso e nella Fiorentina".

Su Piatek

"Lo scorso anno a Genoa la metteva sempre dentro. Quando la squadra non gira, non girano neanche gli attaccanti. L'ho visto meglio ieri sera con il Torino. Deve trovare dentro se stesso gli stimoli".