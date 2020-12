tmw radio Christillin: "Juventus di Pirlo ancora in costruzione, sarei felice se tornasse Pogba"

Evelina Christillin, membro del Comitato Esecutivo dell'UEFA, ha parlato di Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Come vede la Juventus?

"E' banale dirlo, ma abbiamo parlo del fatto che serviva un riassetto per Pirlo e del tempo per fargli trovare i suoi schemi. In parte c'è riuscito, alcune partite sono state buone, altre no. Vedi la prima parte del derby. Alcuni giocatori forse Pirlo ancora non ha deciso dove farli giocare, vedi Rabiot, Chiesa e Kulusevksi. E' ancora una Juve in costruzione, ma il passaggio del turno di Champions è una buona cosa. Certo, siamo abituati a vedere la Juve in testa e ora quasi verrebbe da parlare di crisi ma non è così. E' bello vedere tante squadre che possono lottare".

Torino è una città granata ma con una forte presenza juventina. Il decennio di dominio della Juve hanno cambiato l'atmosfera in città?

"La tifoseria cittadina è ancora equamente divisa, con una lieve maggioranza granata. Il Torino è una squadra del cuore, che ha una tale storia che è difficile abbandonare. Di solito poi sono tradizioni familiari che sono difficili da abbandonare. Io credo che il presidente Cairo sappia bene cosa fare e non lascerà che la squadra scivoli ancora in basso".

Ora per la Juve la sfida Champions al Barcellona?

"Non c'è un obiettivo importante in palio. Spero che potremo vedere un modulo convincente di Pirlo".

Raiola apre a un futuro lontano da Manchester di Pogba. Lei lo vorrebbe di nuovo alla Juventus?

"Sì. Anche perché la Juve ha qualche acciacco a centrocampo. Sarei strafelice di rivederlo. Però dobbiamo fare anche i conti, perché Raiola non fa sconti da questo punto".

C'è una Juventus più attenta in Champions? E chi teme di più in campionato?

"Sono curiosa di vedere cosa farà col Barcellona, visto che non c'è in palio un obiettivo importante. Le altre partite sono state buone ma non abbiamo giocato contro squadre stellari. E' vero che abbiamo giocato meglio in Champions che in campionato. In questo momento la squadra più forte in A è l'Inter".

Quanto le da fastidio il caso Suarez?

"E' una questione che dispiace soprattutto per i modi. Sono sicura che non ci sia stato alcun illecito, ma queste cose sarebbe meglio evitarle. Sarebbe da ascoltare bene gli interessati, quindi non voglio dire altro".