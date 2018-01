TMW RADIO - Colantoni: "La Lazio è la squadra che ora sta meglio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paolo Colantoni ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento della Lazio: "In questo momento la Lazio è la squadra che sta meglio. La squadra di Simone Inzaghi viaggia col vento in poppa, nella parte finale del girone di andata è stata chiamata a gare importanti. Ha recuperato nel corso delle ultime gare diversi punti all'Inter, ha una gara da recuperare e oggi, potenzialmente, potrebbe essere sopra i nerazzurri. La Lazio va che è una bellezza in quest'ultimo scorcio di campionato. Bisognerà vedere se i biancocelesti terranno questo ritmo quando ripartiranno le coppe europee".

