Mister Stefano Colantuono ha commentato in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare delle questioni attuali del calcio italiano.

Che ne pensi della situazione che si sta vivendo in questo momento?

"Tutti ora viaggiano nella stessa direzione, anche a livello politico. Ora mi sembra si sia trovata la quadra interrompendo il campionato. Ne usciremo, perché abbiamo delle eccellenze in Italia. Serve dare spazio a chi conosce la materia, per evitare confusioni".

Intanto stasera gioca l'Atalanta in Champions:

"Saremo tutti lì a Valencia col cuore. Tanti atalantini avrebbero voluto essere lì per festeggiare magari un risultato storico. Speriamo possa passare il turno. Sarà una partita difficile, come ha detto anche il tecnico Gasperini, anche se il risultato di San Siro fa stare più tranquilli".

Il fattore porte chiuse può incidere:

"Il Mestalla pieno avrebbe dato una spinta alla squadra di casa. Ma l'Atalanta ha comunque la possibilità di passare. ha dimostrato nella gara d'andata di essere nettamente superiore agli spagnoli e deve dimostrarlo anche stasera. L'unico errore è quello di pensare che tutto sia già fatto ma, conoscendo l'ambiente, non ci credo. Faranno la partita giusta".

Come si gestisce il gruppo ora in tempi di Coronavirus?

"E' una cosa anomala. A Natale ci si allena, si fanno richiami di preparazione. Ora in questo caso diventa tutto più complicato, alcune squadre stanno evitando di allenarsi .magari preparando dei piani personalizzati. Sarà dura per il tecnici e i vari staff tenere preparati i giocatori".

Cosa ti aspetti?

"Ora si decida e che non ci si ripresenti, quando si riprenderà, in un clima di indecisione. Si deve decidere in fretta. Per me è giusto far slittare l'Europeo, allungando la fine dei campionati".