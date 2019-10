TMW RADIO - Colantuono: "L'Atalanta è una big, può puntare allo Scudetto"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nel corso di Stadio Aperto, su TMW Radio, il mister Stefano Colantuono ha commentato i temi caldi della giornata calcistica. Queste le sue parole:

Su Sarri e Cristiano Ronaldo: "La diatriba nasce dal risultato negativo della Juventus a lecce. Sono scelte, avranno deciso di dargli un turno di riposo. I bianconeriavranno fatto tutte le dovute considerazioni a riguardo. Non vedo niente di grave e scandaloso".



Su Inter e Napoli: "Hanno sprecato entrambe una grande occasione, ma non c'è nulla di scontato nel calcio. Tutte le partite si devono portare a casa sudando in qiuesto campionato equilibrato, SPAL e parma hanno dato filo da torcere trovando due pareggi insperati".

Sull'Atalanta: "Sogno Scudetto? E' possibile, i nerazzurri nel 2019 hanno fatto più punti di tutti. Non sono sensazioni, è pura matematica. E' ovvio che le rivali più blasonate sono anche più attrezzate, ma la Dea è in formissima. Niente è precluso, gasperini al momento è il miglior allenatore in circolazione. Sono anni che questa squadra sta facendo autentici miracoli, con un bacino di utenza di gran lunga inferiore rispetto alla concorrenza. Questa Atalanta è una big, non è più una sorpresa".

Sul Milan: "A Pioli va dato ancora un po' di tempo. Con la Roma si può perdere, i giallorossi sono una grande squadra. I rossoneri devono ritrovarsi e poi pensare agli obiettivi, ma ad oggi non ci sono possibilità perchè questa squadra lotti per il 4* posto. Servirà riprendere in fretta una grande marcia per puntare almeno a dar fastidio alle altre".

Su De Ligt: "Sta pagando l'impatto con un campionato che non ti propone partite facili. A livello di caratteristiche è il difensore del domani, non ho dubbi sulla sua futuribilità: gli va dato tempo, le qualità ci sono tutte".