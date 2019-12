TMW RADIO - Colantuono: "La Roma può vincere l'Europa League"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Mister Stefano Colantuono ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, dei temi di giornata.

Sul Napoli

"Il cammino è stato brillante in Champions per il Napoli, ha pescato l'avversario più difficile. Credo però che se la possa giocare con il Barcellona, serve convinzione per superare questo momento. Col Parma ha avuto un primo tempo sottoritmo, non da Napoli. L'aspetto mentale sta ancora incidendo, poi è stato anche sfortunato, visto che ha preso il gol quando pensava di poterla vincere. I due mesi che ci sono dall'impegno in Champions gli permetteranno di lavorare sull'aspetto mentale".

Su Juventus e Atalanta in Champions

"Non devono già vedersi al prossimo turno. Le squadre sono tutte di livello, devi avere un occhio di riguardo. Ma sono squadre alla portata. Il Valencia è un avversario che l'Atalanta può superare. Non deve ritenersi fortunata, perché la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Dovrà fare l'Atalanta per superare il turno. I bergamaschi saranno la mina vagante. L'Atalanta è partita con il progetto Percassi con le idee chiare, ossia il ritorno immediato in A e il consolidamento della categoria. Nonostante le penalizzazioni, ci siamo salvati e dato continuità. Con Gasperini è cambiato il mondo, si è alzata l'asticella. Ormai va considerata come una grande, non è più una provinciale".

Sul tridente della Juventus

"Non tutti e tre stavano bene, poi è dipeso molto dall'equilibrio il loro utilizzo. Un po' devono sacrificarsi, anche se sei la Juve e giochi sempre avanti. Questo atteggiamento tattico si può avere con squadre inferiori, si dovrà vedere se sarà possibile con altri avversari di diversa caratura. Ma dipenderà da quanto vorranno sacrificarsi".

Sull'Inter

"Ha iniziato un nuovo ciclo, si punta fortemente sul campionato quest'anno. Si ricomincia con allenatore e dirigenti nuovi, sarebbe un risultato eccezionale vincere. La coppa non è stata snobbata, ma credo che la precedenza sia stata data al campionato. L'Inter può vincere l'EL, ma dobbiamo vedere quanta importanza daranno ancora al campionato".

Sulla Roma

"Anche lei può vincere la coppa, non credo che culli sogni particolari in campionato. Può puntare fortemente all'Europa".

Su Bonaventura

"E' straordinario, è un ragazzo professionale al massimo, tecnicamente è forte e molto duttile. Il Milan può fare ottime cose con il suo recupero. Spero possa tornare anche in Nazionale".