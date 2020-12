tmw radio Colantuono: "Roma, punta in alto. Atalanta, la partenza di Gomez sarebbe pesante"

A commentare il campionato di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Stefano Colantuono.

Dove può arrivare questa Roma?

"In alto. Sta facendo davvero molto bene, nulla è precluso. Ci saranno squadre che torneranno su, ma la vedo molto bene".

Roma meglio di chi?

"Al momento è quella più in forma, ma ci saranno squadre che torneranno. C'è il Napoli che è lì e ha tre punti in meno per la sfida persa a tavolino con la Juventus. Il campionato è molto più aperto quest'anno, può succedere di tutto. Se la può giocare tranquillamente ma deve continuare così. Anche perché la Juventus tornerà sicuramente lassù, così come l'Atalanta. E la sorpresa può essere il Sassuolo, insieme al Milan".

Ora però la sfida all'Atalanta. E' un punto di svolta per la stagione di entrambe?

"Sarebbe un segnale importante per chi vincerà. E' una partita di vertice, con squadre molto forti. L'Atalanta è leggermente attardata, ma è una partita fondamentale anche per capire i veri obiettivi di entrambe. Chi ne verrà fuori bene, può prendere grande slancio. Ma credo che l'Inter, mai come quest'anno, è candidata alla vittoria finale. Non avere le coppe può essere determinante".

Che ne pensa dei problemi in casa Atalanta e del caso Gomez?

"Qualche problema c'è, vedo Gomez in uscita. Chi lo prende fa un colpo, è un giocatore importante. Tutti potrebbero beneficiare del suo arrivo, è un tuttocampista. La sua crescita è molto merito di Gasperini ed è un peccato che si vada a interrompere questa storia. Sarebbe una perdita grossa, ma se sarà presa questa scelta, i motivi devono esserci".

Che ne pensa del caso Insigne, del rosso rimediato durante Inter-Napoli?

"Lì dipende dall'elasticità mentale dell'arbitro. La parolaccia non si può dire, bisogna vedere in che modo l'ha detto. A volte non è detto in modo violento e lì dipende da come la percepisce l'arbitro".