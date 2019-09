TMW RADIO - Colonnese: "Bene Conte, non ha trovato alibi"

L'ex difensore dell'Inter Francesco Colonnese ha parlato dell'esordio dei nerazzurri in Champions e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.

Sull'Inter

"Ha avuto una battuta d'arresto. Meglio adesso che più avanti, così da risolvere subito i problemi. Non è niente di grave. Conte in maniera onesta si è subito assunto le sue responsabilità. Non ha trovato alibi, sa che il problema esiste e vuole subito risolverlo. Difesa a tre? Non ha rischiato di perdere per questo ma perché non è riuscita a fare il suo gioco, fatto di scambi stretti e pressing alto. Lukaku non l'ha presa mai perché non era abituato a giocare in quel modo. L'Inter ha cambiato, ha investito su un allenatore importante, ha già fatto vedere la voglia di seguirlo. Serve tempo, migliorerà. Il campionato? Per questo è pronta, la Champions invece non ti aspetta.Siamo convinti di essere più bravi degli altri ma non è così. La partita di ieri lo dimostra. Bisogna fare i complimenti al tecnico dello Slavia per come ha impostato la partita".