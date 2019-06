TMW RADIO - Colonnese: "Koulibaly il difensore più forte in Europa"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Francesco Colonnese per parlare dei temi di giornata.

Sulla possibile coppia Koulibaly-Manolas

"Accoppiata forte, il campione vero è Koulibaly, che sa far tutto. E' forte fisicamente, sa impostare, segna. E' il più forte in assoluto, anche se De Ligt per età lo può impensierire, anche se va visto in campionati più forti di quello olandese. Manolas con Koulibaly si compensano. Manolas fa bene a lasciare la Roma, non ha più la voglia di rimanere".

Su De Ligt

"E' un giocatore forte, giovane, aggressivo e veloce. Sa giocare anche da dietro, impostando l'azione. Può davvero insediare come valore Koulibaly".

Sulla difesa dell'Inter

"Curioso di vederli giocare a tre, vedremo se Conte riuscirà a trovare i giusti automatismi, per giocatori che sono stati sempre abituati a giocare a quattro".

In questo momento meglio Inter o Napoli?

"L'Inter, con i nomi che circolano, diventerebbe davvero forte. Si parla di Lukaku e Barella, sarebbe la squadra che si rinforzerebbe di più".