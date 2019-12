TMW RADIO - Colonnese: "Napoli, tanta confusione. Servono risultati"

Francesco Colonnese, ex difensore, ha parlato di Napoli e degli argomenti del momento a TMW Radio, durante Maracanà.

Sulla situazione Napoli

"Sono situazioni da risolvere, c'è tanta confusione, la stagione è partita male. Gli acquisti non si sono rivelati azzeccati. la difesa doveva essere la più forte d'Europa e invece è in difficoltà. Serve trovare risultati positivi. Gattuso è andato a prendersi una situazione non semplice. Deve tirar fuori il carattere questa squadra e Gattuso deve trovare la soluzione".

Sul caso Conte-CorSport

"Bisogna abbassare i toni. Sono situazioni difficili. Esasperare certe situazioni non fa bene. La verità sta sempre nel mezzo, questa lettera è stata offensiva. Si deve parlare di calcio, qui in Italia si esasperano i toni parlando non di calcio. Non si parla più di aspetti tecnici. Vorrei che si giudicasse parlando delle questioni di campo, non di altro".

Sulla Juventus

"Di attaccanti non ne ha bisogno, è un ruolo ben coperto. Uno che dovesse arrivare, non avrebbe spazio".