TMW RADIO - Corsi: "Soddisfatto del mercato dell'Empoli"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto a Stadio Aperto in onda su TMW Radio per parlare delle vicende legate alla sua squadra.

Sul mercato

"E' stato fatto un grande lavoro, 45 operazioni tra entrata e uscita, rinnovata la squadra quasi totalmente. Una squadra che ha le sue qualità e tanti giovani. Abbiamo 4-5 giocatori che sono sicuro che valorizzeremo. Il campionato è difficilissimo, il tecnico è preparato e si adatterà alla città. Ma sarà tutto vano se non abbiamo nel nostro ambiente la mentalità giusta. Dobbiamo fare quadrato per fare un campionato buono".

Sulle cessioni eccellenti

"La squadra era tra le più forti avute. Dragowski aveva completato la rosa, Traorè non era quello attuale, così come Bennacer. Il rammarico c'è ma allo stesso tempo credo che ne siamo usciti rafforzati nell'immagine. Retrocedere come abbiamo fatto noi ci ha fatto guadagnare tante simpatie da parte dei tifosi del calcio. Ce lo porteremo dietro, ci farà sempre piacere ricordarlo. I tifosi ci sostengono ancora, tanti gli abbonati, come non mai".

Su Sarri e Giampaolo

"Pensiamo a loro con grande affetto e soddisfazione. Fanno parte della nostra storia. Sono due grandi persone, oltre che due grandi tecnici. Si meritano di guidare due squadre così importanti come Juventus e Milan. Qualcosa ci abbiamo messo anche noi nel valorizzarli".