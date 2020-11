tmw radio Cucchi: "Nazionale, Mancini sta facendo tornare di moda la qualità"

vedi letture

Una delle voci storiche di "Tutto il calcio minuto per minuto", Riccardo Cucchi, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare della Nazionale di Roberto Mancini: "Il ct è stato bravo come talent scout. Essendo stato un calciatore di grande qualità, la cerca nei suoi giocatori. E in un calcio che fino a qualche tempo fa prediligeva la fisicità, sta lanciando un segnale importante: torna di moda la qualità. Sono mancate un paio di generazioni di talenti, è vero, ma è stato bravo Mancini a valorizzare i nostri giovani, cosa che a volte non capitava neanche nei loro club. Ha anticipato molti allenatori, valorizzando calciatori che ora si stanno esprimendo".