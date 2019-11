© foto di Federico De Luca

Per parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Italo Cucci. Ecco le sue parole:

Sul caso Balotelli

"Chi ha criminalizzato Balotelli in passato? La stampa italiana. Balotelli circola con ancora tutti gli insulti che gli sono arrivati sui giornali. Ora ci ritroviamo il tipico teatro all'italiana, dove arriva una notizia in cui il Verona ha sospeso il capo ultrà. Siamo nel ridicolo più totale. Ma basta che il primo censore prenda una decisione e sia risolto il problema? C'è una grossa parte di coglioni, che non sono razzisti. Poi ci sono personaggi identificati da anni e tenuti da parte, che usciranno fuori alla prossima occasione. Parlare di queste persone è un problema di costume italiano. Quando ci sono problemi ben più gravi, ecco che arriva l'interruzione salvifica di questi temi che arrivano dal calcio. Il calcio è l'alibi per l'impotenza della politica".