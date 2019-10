TMW RADIO - D'Agostino: "Inter, che gruppo! Juve, attenta al Genoa"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

L'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino ha parlato dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Su Brozovic

"Deve stare sempre bene fisicamente. Il ruolo davanti la difesa lo ha trovato Spalletti, sta facendo bene. Ma sembra lavorare ancora da mezzala. Quando non sta bene, dà per scontate delle giocate che poi se non riescono, ti fanno rischiare il contropiede. Se non sta bene, le lacune vengono fuori".

Sulla coppia Lautaro-Lukaku

"E' una delle più complete. Lukaku è più fisico, Lautaro più tecnico. Lukaku va a strappi, il secondo è più continuo. Sanno però interscambiarsi. Lukaku non deve essere criticato, è appena arrivato e ha già fatto 7 gol. Ieri ha fatto un gol tutto suo, se l'è creato. Lautaro mi piace di più perché sta rendendo molto".

Sul gruppo dell'Inter

"Quando vedo che tutta la panchina si alza ed esulta, vuol dire che il tecnico ha creato un gruppo forte, che rema dalla stessa parte, verso la vittoria. E' una base forte su cui partire. Chi sarà chiamato in causa, risponderà presente, sempre".

Su Napoli-Atalanta

"Il primo anno, quando ti affacci in Champions, va tutto bene, anche se perde. Dopo rosichi per qualsiasi cosa negativa. Perché non puoi permetterti certe prestazioni. In questo momento chapeau per Ancelotti, ma questa Atalanta può vincere contro chiunque. Ha preso una consapevolezza nei propri mezzi incredibile. E' la migliore in Italia ad oggi, non ragiona più da provinciale".

Sulla Juventus

"Bentancur ha più gamba ma meno geometrie. Pjanic al momento è indispensabile per Sarri, ma Bentancur è più bravo nell'interdizione. Rischi contro il Genoa? Non ho ancora visto la squadra che detta legge per novanta minuti. Deve stare attenta, perché la prima di Thiago Motta è stata buona e arriva a Torino con meno pressione e più entusiasmo. E poi questa Juve ti concede qualcosa di più quest'anno".

Sulla Roma

"L'Udinese se perde, può subire un cambiamento. Il 7-1 è stato pesante. Deve fare una grande partita. La Roma, nonostante le assenze, sta trovando continuità. Ha trovato l'equilibrio giusto Fonseca".