tmwradio D'Agostino: "Roma, butta Riccardi nella mischia. Lazio, rinnovo Inzaghi importante"

vedi letture

L'ex calciatore Gaetano D'Agostino è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, per parlare di Roma e Lazio.

Roma, situazione complicata sia dal punto di vista societario che del gruppo:

"In questo periodo ha fatto parlare di sè per parecchie vicende. Ottimo il segnale lanciato dai giocatori con la riduzione degli stipendi. Smalling vuole rimanere? E' difficile decidere chi rimane e chi no, perché devono ancora definirsi gli obiettivi. E' stato incauto far uscire certe notizie sul futuro di alcuni giocatori. Su Zaniolo ok, perché è fuori per infortunio, ma sugli altri no".

Come giudicare il presidente della Roma?

"Pallotta non si è mai fatto vedere, per questo alimenta pensieri e giudizi negativi. Non ha preso una situazione semplice, ma non c'è mai stato senso d'appartenenza".

Cosa ne pensa di Riccardi?

"L'ho visto con l'Under 19 ed è un giocatore tecnico, ma bisogna avere il coraggio di buttarlo nella mischia. In Primavera fa la differenza, ma c'è distanza con la prima squadra".

Lazio, col rinnovo di Simone Inzaghi ci sono sempre più certezze. Può lottare per lo scudetto?

"Se il campionato fosse andato avanti in maniera regolare, aveva grosse possibilità di vincere. Insieme all'Atalanta giocava il miglior calcio e aveva più qualità di gioco. Psicologicamente era la squadra più in forma. Inzaghi è il pilastro della Lazio, insieme a Tare. Con l'Atalanta, la Lazio sa programmare meglio in Italia. Inzaghi è un allenatore-manager, è stato bravissimo a rimotivare Milinkovic".

Kumbulla e Faraoni sono accostati alla Lazio:

"Possono trovare la consacrazione, ma la Lazio ha bisogno di top player ora che torneranno in Champions".