D'Agostino: "Roma, Milik è un rischio. Terrei Dzeko"

A dire la sua sui temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino.

Il Napoli investe soldi pesanti su Osimhen:

"80 milioni? Tutti ci aspettiamo che sul campo il giocatore faccia la differenza. Anche se è giovane, ci si aspettano gol e grandi prestazioni. Ci vuole tanto a salire come valore ma anche poco per scendere. E' un investimento importante, sono curioso di vederlo nel campionato italiano".

Mentre Koulibaly è in uscita:

"Sostituirlo è difficile, è uno di livello. Spendendo così tanto, devi cedere qualcuno di forte. Milik non vale così tanto e per questo si pensa al difensore".

Sarri o Conte: chi è il più integralista?

​​​​​​​"Conte. Sarri si è adattato fin troppo ai giocatori che ha, ha snaturato le sue idee. La Juve non è che abbia mai fatto nella storia un calcio spettacolare, ma ha una mentalità vincente. E' sceso a compromesso con i giocatori per vincere il campionato. Ha fatto bene ad adattarsi, ma ha perso terreno nei confronti di Conte per quanto riguarda il carisma".

Dzeko per Milik: approvi questo scambio in casa Roma?

"Io tratterrei Dzeko e prenderei anche Milik. Alla Roma è sempre mancata l'alternativa a Dzeko. Se ti mancasse Milik durante l'anno per problemi fisici, sarebbe un problema. Se dai via Dzeko, devi prendere due attaccanti. Milik ha sempre mostrato dubbi dal punto di vista fisico".