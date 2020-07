tmwradio D'Agostino: "Zaniolo può diventare un campione. Lazio, panchina corta"

A parlare del campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino.

Che ne pensa di Zaniolo?

"Per prestanza fisica e doti tecniche è il prototipo del giocatore moderno. Può fare la mezzala, la seconda punta, l'esterno e il falso nueve. Difficilmente gli togli la palla, è un giocatore completo ma deve trovare ancora qualcosa per diventare campione. Ma ha tutte le potenzialità per diventarlo".

Di Marzio dice che la colpa di non averlo visto è di chi c'è nei settori giovanili:

"Ho girato e studiato in Europa. Gli istruttori devono istruire i giocatori per portarli in prima squadra. Hanno un contratto a tempo indeterminato, la mattina vanno in sede a proporre il programma degli allenamenti dei giovani e fanno solo quello. In Italia è diverso. Il contratto di un istruttore non gli consente di arrivare a fine mese. E invece l'investimento va fatto proprio lì. Non hai tempo per aggiornati, per programmare, avere la fantasia per proporre nuovi allenamenti. Alleno in LegaPro e cerco di valorizzare i giovani, ma quando arriva un ragazzo di 19-20 anni e devo ancora insegnargli la postura del corpo non me la prendo con il calciatore ma con chi doveva insegnargli".

Cosa è mancato alla Lazio nella corsa Scudetto? Problemi di panchina corta?

"Sapevamo che dopo il lockdown ci potevano essere problemi. La panchina non era lunghissima. Sostituire Leiva è impossibile per carisma, tecnica e senso tattico. Juve e Inter hanno più giocatori e possono cambiare tanto, sia in corsa che negli undici iniziali, così come l'Atalanta. Se non ci fosse stata la pandemia, la Lazio poteva arrivare fino in fondo".