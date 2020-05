tmwradio D'Amico: "C'è voglia di calcio. Haaland può diventare un fenomeno"

A parlare della possibile ripresa del campionato è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Vincenzo D'Amico.

Che effetto le ha fatto rivedere in campo la Bundesliga senza tifosi?

"Voglio la Merkel e il ministro dello Sport tedesco in Italia al posto dei nostri. Senza pubblico non si può vedere, uno stadio vuoto fa tristezza ma queste sono le condizioni per ripartire. Ho visto per la prima volta la Bundesliga. Non vedevo l'ora di vedermi le partite nel weekend, nonostante prima mi annoiassero".

C'è chi però sembra contro questa ripresa:

"Gli invidiosi esistono, e dicono 'quanto guadagnano i calciatori?'. E' vero, tanti guadagnano troppo, ma quante famiglie lavorano nel mondo del calcio. Non esistono solo i calciatori di Serie A. Loro sono solo una minima parte".

Che ne pensa della questione protocollo?

"E' un modo per non far ricominciare il calcio. Trovano sempre qualcosa che non quadra alla fine.La responsabilità del medico è assurda, ragioniamo poi anche sul ritiro prolungato. Sono contrario. Piuttosto ci sia massima attenzione, come vedo ora".

Haaland potenzialmente un campione come Messi e Ronaldo?

"E' incredibile, non è bello da vedere ma ci può stare il confronto con Ronaldo. Può arrivare ad un grande livello, non a quello di Messi".