tmwradio D'Amico: "Che colpa ne ha Sarri se Ronaldo e Dybala non si presentano?"

Vincenzo D'Amico, ex calciatore e opinionista, ha commentato la Coppa Italia a TMW Radio, durante Maracanà: "Sarri ha sbagliato formazione, non ha fatto giocare Cristiano, Ronaldo e Pjanic. Come fa a lasciare fuori giocatori del genere? Ovviamente è una provocazione, me la prendo più coi giocatori il problema non è Sarri. Forse qualcuno non vuole capire come allena Sarri e il suo modo di giocare. Ronaldo sta lì e realizza, ma se mancano giocatori importanti anche la Juve fa fatica. I giocatori vanno fatti esprimere per le loro capacità, pensa se Luis Alberto e Correa gli dicessero di giocare a due tocchi, allora io non avrei mai giocato. Potremmo dare una giustificazione a tutto con la pandemia, con la Juve pesante sulle gambe e in difficoltà a rientrare in forma. Ronaldo? Da lui ti aspetti ben altro, ha dimostrato in passato di essere decisivo in certe partite. Però adesso non c'è, probabilmente non si è allenato come avrebbe voluto, magari non per sua volontà".