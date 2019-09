TMW RADIO - D'Amico: "Derby, una sola squadra in campo. Roma assente"

Vincenzo D'Amico è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul derby pareggiato 1 a 1 tra Lazio e Roma: "Mi è piaciuto molto il derby, forse se avesse giocato anche la Roma sarebbe stato più bello. Una sola squadra in campo, la Lazio, con una comprimaria, la Roma. Spero che i giallorossi riescano ad aumentare il valore della squadra, altrimenti non vedo una buona stagione per lei. Purtroppo alla Lazio mancano due punti, ma "san paletto" ci si è messo contro. La lazio è tornata a due anni fa: quando c'era entusiasmo, la voglia e la determinazioni. L'anno scorso era una squadra normale, adesso è tornata a essere squadra".

Mlhitaryan alla Roma?

"È stato un ottimo giocatore nel campionato inglese, ma adesso come sta? Credo abbia dato il meglio, ma sicuramente è un bel colpo e può portare qualcosa. Ma ieri nel derby al posto di chi avrebbe giocato?".

Juventus-Napoli?

"È finito il campionato alla seconda giornata. Ho l'impressione che la Juventus non abbia impegnato bene i 75 milioni spesi per De Ligt. Un conto è difendere in Olanda e fare qualche buona partita in Champions, un conto è essere il titolare nella Serie A. Sabato sembrava spaesato contro il Napoli. Palla ferma non puoi farti sfuggire l'avversario alle spalle".

Lozano?

"Mi piace, ha fatto molto bene quando è entrato contro la Juventus. Entra subito in partita, ha la disinvoltura di chi sa di essere forte. Tutti i presupposti parlano chiaro: è un giocatore importante".

I sette gol incassati dal Napoli?

"Nessuno dei due difensori centrali comanda: Manolas e Koulibaly sono due stopper, ma non c'è il libero. Sono due marcatori, non c'è Albiol, come caratteristiche, che gestisce la difesa. Due stopper non valgono un libero".