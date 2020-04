tmwradio D'Amico: "Juve, Bentancur al posto di Pjanic? Non capisco perché cambiare ora"

L'ex calciatore Vincenzo D'Amico ha commentato le notizie più importanti del momento nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Ce l'ha con un presidente in particolare oggi:

"I presidenti prendono le decisioni per il loro tornaconto. Berlusconi dice di non voler riprendere il campionato. Ma il Monza è già promosso in B. Volevo vedere se avrebbe detto le stesse cose con una qualificazione ancora in bilico".

Juve, si parla di Pjanic spostato a mezzala e Bentancur davanti alla difesa. E' fattibile?

"Il play è Pjanic, ora non capisco perché debba cambiare nell'ultima parte di campionato. Non capisco perché cambiare adesso ,quando tra due mesi il campionato potrebbe finire e potresti cambiare come vuoi. Non è stato un grande campionato di Pjanic, ma il dopo-Pirlo è stato gestito molto bene da parte sua".

La Uefa ha dato delle date precise per la ripresa:

"E' una pressione della Uefa, perché ha dato delle date precise. C'è la volontà di finire i campionati. Una volta messa a punto la situazione medica, non vedo perché non si debba ricominciare. Ma sarà molto dura. E' talmente importante tornare a giocare, anche per il Paese, che uno sforzo va fatto".