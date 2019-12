L'ex calciatore Vincenzo D'Amico ha parlato dei temi del momento in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Sulla gara in Supercoppa: "Dopo il 3-1 di Roma non immaginavo un altro risultato così, la Lazio ha vinto la gara mentalmente e fisicamente. Una bella delusione per la Juventus, in questo momento avrebbe fatto comodo portare a casa un trofeo". Quali sono i problemi della Juventus?: "Il centrocampo è il suo punto più debole, si conta il solo Pjanic. Ci sono buoni giocatori ma non da Juventus che punta a vincere la Champions. Rabiot e Ramsey non hanno dato nulla, Matuidi manca ultimamente e ieri andava espulso". Sulla consegna del rigore da Lukaku a Esposito: "Mi ha commosso quella scena, dargli la soddisfazione del gol è stato un gesto stupendo, tipico nel calcio e sono gesti da esaltare". Se la Lazio terrà il passo: "Per il bene del campionato lo spero che sia una lotta a tre, è dura per Inzaghi, anche perchè c'è un mercato di gennaio che amplierà la differenza e la Lazio ha i giocatori contati".