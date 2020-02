TMW RADIO - D'Amico: "Juve, rigore netto. Lukaku mi stupisce"

© foto di

Per parlare dell'ultima giornata di campionato è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex giocatore e opinionista Vincenzo D'Amico.

Che ne pensi delle parole di Commisso?

"Il calcio è bello perché fa parlare tutti. Per me è rigore netto. Gli taglia la strada e lo butta a terra. Non c'è da discutere. Se non me lo danno, mi incavolo. Non ha vinto la partita per quel rigore. Ognuno dovrebbe guardare in casa propria. E' troppo facile prendersela con la Juventus, ora è di moda. La Juve vince perché è la più forte".

E' veramente la più forte quest'anno la Juventus?

"La Lazio è la squadra che gioca il miglior calcio. La Juventus giocando al 50% è prima in classifica. Quando giocherà bene, e lo farà prima o poi, pensiamo a quanto potrà fare. Ha tanti titolari, le altre ne hanno meno. Ogni volta può schierare una squadra competitiva".

CR7, Lukaku, Immobile: in questa corsa chi sposta più gli equilibri?

"Immobile e Lukaku farebbero segnare molti gol a Ronaldo, non il contrario. L'attaccante che può essere decisivo spero possa essere Immobile. Ma Lukaku sta andando oltre ogni previsione".