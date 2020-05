tmwradio D'Amico: "Juventus, il futuro va costruito intorno a Dybala e Icardi"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare delle ultime vicende che vedono coinvolto il calcio italiano è intervenuto l'ex calciatore Vincenzo D'Amico.

Pensa che la Germania possa essere la locomotiva europea per la ripresa del calcio?

"Con questa decisione non ha messo a rischio nulla. Se lo hanno fatto, hanno i motivi per farlo. Hanno tirato fuori gli attributi. Speriamo sia di buon auspicio".

Cominciano ad uscire casi di giocatori che non vogliono giocare. Cosa accadrà?

"Mi immedesimo nei giocatori e dico: mi danno la possibilità di giocare e non voglio farlo!? Adesso siamo più pronti ad affrontare un nuovo contagiato. Io non vedrei l'ora di tornare a giocare. Guarda caso squadre che non hanno da chiedere più niente, non vogliono ricominciare, condizionando anche il pensiero delle tifoserie. Sarebbe meglio ricominciare, perché per certe società finirla qui sarebbero dolori".

Dybala: la Juve va costruita attorno a lui?

"Se io fossi la Juve, andrei a prendere di corsa Icardi e non mi preoccuperei più di tanto di tenere Higuain e Ronaldo. Il futuro è con Dybala e con Icardi. Higuain è già in calo, Ronaldo lo farà".

Icardi-Juve, Chiesa-Inter, Lazio-Gotze, Jovic-Milan: chi fa l'affare?

"Sicuramente i bianconeri. L'Inter dobbiamo vedere cosa farà con Lautaro".