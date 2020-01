L'ex centrocampista Vincenzo D'Amico ha detto la sua sull'ultima giornata di campionato a Maracanà,nel pomeriggio di TMW Radio.

Su Zaniolo

"Dispiace tanto, ma per fortuna rispetto alla mia epoca si torna in forma in breve tempo".

Sulla giornata

​​​​​​​"Una Juve che non giocando da Juve vince una partita importante contro una squadra importante. Non mi è piaciuto l'atteggiamento, ma non so se son ostati condizionati dai due gol iniziali. Ma ha vinto e chissà che non sia il suo anno".

Sulla Juventus

"Non basta solo Ronaldo, lo abbiamo visto già lo scorso anno. Ci sono squadre più attrezzate in Europa, vedi il Liverpool. In campionato però giocando al 60% delle sue possibilità è prima. Non è una squadra di Sarri".

Sulla stanchezza dell'Inter, citata da Conte

​​​​​​​"Come mai lo tira fuori quando non vince?".