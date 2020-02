TMW RADIO - D'Amico: "Lazio, col Verona un punto guadagnato"

© foto di

Per parlare di Lazio ma anche della prossima giornata di campionato è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e opinionista Vincenzo D'Amico.

A Milano è tempo di derby. Con i tecnici agli opposti:

"Mi piace Pioli, ma Conte è quello che ottiene più risultati. E' difficile essere uno come Antonio".

Cosa pensi del pareggio della Lazio col Verona?

"Un punto in cascina. La Lazio non ha giocato come ha fatto altre partite, ma c'è da dire che dall'altra parte c'era una signora squadra, con buoni giocatori e un ottimo allenatore. La Lazio ha trovato difficoltà. Il pressing ha avuto i suoi benefici per il Verona. Tolto Luis Alberto, gli altri hanno sofferto. Milinkovic soprattutto, Immobile non ha avuto grandi occasioni. Merito del Verona se la Lazio ha solo pareggiato".

Tutti sognano Messi. L'Inter sembra pensarci. Tu ci credi a questa operazione?

"Sarebbe affascinante vederlo in Italia. L'Inter avrebbe la possibilità di prenderlo, se arrivasse sarebbe un problema per le altre. Voto Messi, mi piacerebbe vederlo in Serie A".