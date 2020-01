TMW RADIO - D'Amico: "Lazio, Giroud per far tornare a sognare i tifosi"

© foto di Federico Gaetano

A dire la sua sul mercato che è alle ultime battute (e non solo) è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e opinionista Vincenzo D'Amico.

Che ne pensi del possibile arrivo alla Lazio di Giroud?

"Non è nei miei sogni. Non è il Klose di qualche anno fa, ma potrebbe diventarlo. E' questione di entusiasmo. L'arrivo di Giroud porterebbe entusiasmo alla squadra. La gente ha bisogno di entusiasmarsi e sarebbe comunque giusto per questo. Io prenderei anche un vice-Lucic".

Che ne pensi del caso Criscito?

"Lo capisco. Torna in Italia, va al Genoa perché è attaccato a quella maglia e ai tifosi. Voleva chiudere la carriera con il Genoa, magari anche da dirigente. E poi lo danno via? Lui non ha accettato e ha fatto bene".

Quali le insidie di questa giornata di campionato?

"Grandissimi problemi per la Fiorentina. La Juve non sbaglia due partite di fila. La lezione di Napoli credo sia servita, anche a Sarri. La Viola è in un buon momento, Iachini ha dato un po' d'aria. Ma credo che la Juve non deluderà".