L'ex calciatore Vincenzo D'Amico ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, di Francesco Totti e degli altri temi di giornata.

Sulle parole di Totti

"La società doveva chiedergli quando smettere e che ruolo voleva fare. Ha fatto la storia, è il numero uno nella storia del club. Non può essere uno qualsiasi. E' stato poco dal punto di vista dirigenziale, ma non per colpa sua. Ora starà prendendo la decisione. Vuole fare quello che dice lui, altrimenti può accettare l'offerta della Figc. Non è nato forse dirigente ma grandissimo giocatore sì. Serviva qualcuno accanto che lo accompagnasse in questo percorso, ma non c'è stato. Qualcuno doveva inventarsi il suo ruolo. Gli hanno preso pure Monchi ma avete visto che ha fatto' Poteva farlo anche lui quel ruolo, visti i risultati di Monchi".

Su Radu

"Il futuro? Non so come siano andate realmente le cose, ma il difensore rumeno merita un trattamento diverso per quanto ha dato alla Lazio".