Per parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Vincenzo D'Amico.

Che pensi della situazione Coronavirus, anche nel mondo dello sport?

"Ho letto che sono stati trovati fuori casa alcuni giocatori. Non hanno capito nulla. La situazione è grave".

Ma c'è chi chiede di tornare ad allenarsi presto:

"Basta guardarsi intorno per capire che la situazione è grave. Andiamo sul sicuro. Anche tra presidenti stanno litigando su quando riprendere l'attività. Bisognerebbe andare sul sicuro. Quando si è guariti da questa epidemia, si ricomincia. Si deve andare con calma. Il problema poi è non quando si finirà, ma quando si ricomincerà a giocare".

Diversi i nomi eccellenti in partenza in Serie A:

"4,5 milioni sono tantissimo ma non solo tutto. Chiesa potrebbe giocare in una società che punta a qualcosa di più. E sarebbe difficile trattenerlo. Donnarumma è già in una squadra importante, ma giocarsi le chance in Premier o al Psg sarebbe bello per lui. Se trovassi un buon portiere come Sirigu, lo darei via".