TMW RADIO - D'Amico: "Milan, Ibrahimovic è solo un palliativo"

Vincenzo D'Amico, ex calciatore e opinionista tv, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dei principali fatti riguardanti il calcio italiano.

Su Ibrahimovic

"Come sta? E' da fine ottobre che non gioca, a quell'età se ti fermi un attimo è un problema. Va verificata la condizione fisica. Il Milan ha problemi, è innegabile. Ha bisogno di entusiasmo e con Ibra forse può tornare entusiasmo anche tra i tifosi. Serve ancora molto per tornare in alto. E' un palliativo per ora".

Sul Milan e il possibile acquisto dello svedese

"E' uno sputtanamento della campagna acquisti e di Piatek. E' stato pagato molto ma non ha risolto i problemi. Lo avrei comunque preso Piatek, ma non sta andando ora. Però non sono acquisti che non hanno portato niente di nuovo".

Sul Genoa

"Se andasse via Thiago Motta, mi riprenderei Andreazzoli, non andrei su Ballardini".

Su Rabiot

"Lo vuole l'Arsenal in prestito? Ce lo porterei io in spalla".

Sul possibile scambio alla pari Emre Can-Paredes

"Can a me piace, è duttile e che ci sta bene in una rosa come quella della Juve. Ma l'allenatore non lo vede. Quindi farei lo scambio".

Sulle critiche a Sarri

"Sono sarriano, ma ancora non ho visto la Juve di Sarri. Sono andato nel ritiro del Napoli quando è arrivato lui. Dopo un quarto d'ora già sapevano cosa fare. Alla Juve ancora non lo sanno. E' una squadra che ha preso due difensori di cui aveva bisogno, ma per il resto non hanno comprato nessuno. Sono stati presi due giocatori a parametro zero che giocano pochissimo, è stata una campagna acquisti impostata più sull'allenatore che sulla squadra".