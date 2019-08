© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex giocatore Vincenzo D'Amico è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Tema centrale, la Juventus di Sarri: "Lo scorso anno c'era più entusiasmo per l'arrivo di Cristiano Ronaldo, ma quest'anno i bianconeri hanno fatto un mercato oculato. Sono curioso di capire la situazione Dybala, ma sulla Juve ho solo certezze. Milik o Icardi per il Napoli? Fossi Giuntoli li farei coesistere, senza scegliere. Prendo entrambi. Solo da lì comincerei a rivedere la classifica dei partenopei, la loro sarebbe una coppia perfetta. Le romane? I giallorossi hanno preso due giocatori che mi piacciono tantissimo, Veretout e Spinazzola. La Lazio è cambiata solo in Lazzari, è migliorata solo lì. Per il resto non ci saranno arrivi dei titolari, ma rispetto allo scorso anno c'è un entusiasmo diverso, sono fiducioso proprio per questo. Possono lottare per il quarto posto".