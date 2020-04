tmwradio D'Amico: "Ronaldo, polemica inutile. Serie A, Juve favorita dalla rosa lunga"

Vincenzo D'Amico, ex calciatore e opinionista tv, ha commentato così le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Abbiamo visto le polemiche su Ronaldo che si è allenato a Madeira. Cosa ne pensa?

"Se è stato distante dalle persone ed è andato su un campo di calcio a tirare due calci, non vedo niente di così terribile. Aveva bisogno di una porta, è andato a lavorare. Se non è stato a contatto con le persone, non capisco perché le polemiche".

A chi mandare un messaggio particolare ora?

"Faccio il tifo per la Pellegrini. Le Olimpiadi sono il sogno per un atleta. Lei sa benissimo che sarebbe stato l'ultimo appuntamento. Il prossimo anno sarà ancora più dura ma posso pensare a quanto allenamento farà per arrivare in condizione a Tokyo. A lei non interessa partecipare ma vincere. Così come Clemente Russo. Faccio il tifo per loro".

Se si riprendesse il campionato, chi vincerebbe lo scudetto?

"Temo di più, da laziale, il fatto che la Juventus abbia due squadre. Giocando ogni tre giorni, Sarri potrebbe ruotare i giocatori. La Lazio ne ha 14 e quindi diventerebbe un problema giocare sempre con gli stessi. E anche l'Inter avrebbe qualche vantaggio".