L'ex giocatore Vincenzo D'Amico è intervenuto su TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla situazione Icardi e il suo addio all'Inter: "L'Inter sta pagando caro il problema Icardi. Ne pagheranno le conseguenze entrambi. Troppi 80 milioni per Lukaku. Io se fossi in #Icardi non andrei mai all'estero. Rimarrei qui per far capire all'#Inter quanto ha sbagliato a darlo via".