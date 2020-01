TMW RADIO - D.Canovi: "Emre Can via per Sarri. Non prenderei Giroud"

© foto di Federico De Luca

L'ex procuratore Dario Canovi ha parlato delle ultime operazioni di mercato a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Qual è il futuro di Giroud?

"Rimane a Londra. Mi sembra assurdo che si stia facendo tanto clamore per per lui. Vuol dire che il nostro calcio non attira più come tanto, rispetto al passato. Io comunque non farei questa operazione. CI sta superando anche il campionato francese, che lo ha già fatto sul piano dei diritti tv".

Per la lotta scudetto serve altro alla Lazio?

"In attacco è messa bene. Giroud è un giocatore di livello, ancora valido, aiuterebbe il club in un momento del genere. Ma non mi sembra che la Lazio sia deficitaria in quel ruolo. Negli undici la Lazio può competere contro chiunque in Italia. Il problema è che i campionati non si vincono con 11 o 13 giocatori. La Juve ha una rosa ampia ed è questo la differenza con le altre".

Cosa ne pensi della cessione di Emre Can?

"Il mercato della Juventus prima era molto chiaro, adesso mi sembra molto meno. Se Higuain e Dybala avessero detto sì alla cessione in estate, parleremmo di un'altra Juve. Sarri è un grande allenatore, ma che ha un grande problema. Lui ha al massimo 15-16 giocatori in testa, gli altri non gli interessano. E quello che è successo con Emre Can è la dimostrazione. Lui è andato via perché non giocava, non ce la faceva più. Non perché la Juve volesse cederlo".

Mercato dell'Inter finito?

"Si parla di Zaza ma non credo che Cairo lo lasci andare via in prestito secco ma vuole monetizzare in una qualche maniera. Giusto però che Zaza faccia qualche difficoltà ad andare in prestito".

Un giudizio su Amrabat alla Fiorentina:

"Mi sembra il vero buono acquisto degli ultimi mesi. Criscito? Mi sembra strano che vado, è l'anima del Genoa. Questi ingaggi con giocatori di una certa età non li comprendo, al di là del valore tecnico del giocatore".

Che ne pensi del mercato della Roma e dell'idea Favilli?

"Florenzi ha fatto un grosso errore, avrei fatto di tutto per tenerlo se vuoi raggiungere risultati sportivi importanti. Per Favilli il Genoa farebbe una sciocchezza cederlo".