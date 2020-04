tmwradio Da Andersson a Pagliuca, fino a Paramatti: i ricordi degli ex Bologna per Gazzoni

Sono tanti gli ex rossoblù che nelle ultime ore, sulle frequenze web di TMW Radio, hanno voluto ricordare Giuseppe Gazzoni Frascara, l'ex presidente del Bologna scomparso proprio oggi all'età di 84 anni. Di seguito alcune voci:

Il ricordo di Kennet Andersson: "Per me è stato importante. E' lui che mi chiamò per rientrare al Bologna dalla Lazio. Era importante per la squadra, entrava nello spogliatoio per caricarci e per dire come comportarci. Era una brava persona".

Il ricordo di Gianluca Pagliuca: "E' stato il presidente che mi ha portato a giocare nella mia città, era un signore, una persona che non faceva mai polemica. Era discreto, mai polemico con i tecnici. Ho un bel ricordo di lui e abbraccio la sua famiglia".

Il ricordo di Michele Paramatti: "Una persona d'altri tempi, aveva delle qualità umane che andavano al di là della sua figura. E' il mio presidente, con lui ho vissuto i sei anni più importanti della mia carriera. Sono stato fortunato a contribuire alla sua creatura e a portare grandi risultati. Rispettava i ruoli, era presente con discrezione, una persona che fa male perdere".

Il ricordo di Francesco Guidolin: "Mi dispiace molto. Abbiamo vissuto anni molto belli. Era una presidente di grande stile ed eleganza. Era un signore, il presidente che tutti gli allenatori vorrebbero avere, perché era equilibrato e dava sempre autonomia a chi lavorava con lui. Ottenemmo ottimi risultati a Bologna, ci ha sostenuto sempre".