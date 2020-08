tmwradio Daino: "Atalanta, puoi farcela. Milan, guai a sbagliare i rinforzi"

L'ex calciatore Daniele Daino ha parlato di Atalanta e Milan a TMW Radio, durante Maracanà.

Vigilia di Atalanta-Psg. Che partita sarà?

"Ogni anno si sta migliorando. Come provarla a vincere? C'è stato il Covid e ad essere penalizzato è stato il campionato francese. L'Atalanta può giocarsi la partita con la giusta serenità, chi ha da perdere è il Psg, visti gli investimenti fatti. Dall'altra parte hai due possibilità: o li aggredisci immediatamente, per far valere subito la condizione psicofisica migliore, o attendere. Nella seconda parte il Psg potrebbe accusare il calo fisico visto già con il Lione a Torino".

Piace la final eight? Può essere riproposta in futuro in Champions?

"Può essere una soluzione, ma solo per la semifinale e la finale. E' bello farsi vedere in casa a giocarsi l'accesso alla semifinale davanti al proprio pubblico. La soluzione andata e ritorno rimane la più adeguata per i tifosi".

Tra Roma, Lazio e Milan, quale ha più possibilità di ricalcare il miracolo Atalanta?

"La Lazio ha fatto un percorso di continuità, non ha mai venuto i suoi giocatori migliori. Se migliorata nell'organico, ha qualcosa in più delle altre, visto che lavorano da anni insieme. Se riescono a fare quei 2-3 acquisti di qualità, come David Silva, è sopra al Milan. Confermati Pioli e Ibrahimovic, al Milan non devono sbagliare i rinforzi. La Roma ha lo stesso livello di qualità tecniche delle altre, ma ha problemi societari. Vedremo questo cambio cosa porterà. E' un'incognita".