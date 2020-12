tmw radio Daino: "De Zerbi-Lazio? Sì ma la Fiorentina sarebbe ideale per lui"

Daniele Daino, ex difensore, ha commentato così i temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Torino, situazione preoccupante. Che ne pensa?

"E' ultimo, ma sono sincero. L'ho seguito in qualche partita, Giampaolo ha bisogno di tempo ma ora servono i risultati. Qualche punto in più dovrebbe averlo però in classifica. Per esempio contro il Sassuolo vinceva 3-1 ma poi si è andata a complicare la vita. Nei momenti cruciali perde di concentrazione. Il tempo sta diventando troppo. Se i giocatori credono in Giampaolo, allora si deve aspettare perché i risultati arriveranno. Altrimenti se la dirigenza capisce che ci sono dei problemi e dei giocatori, anche importanti, mugugnano, allora si deve fare una riflessione importante".

Con la Roma ha stravolto la squadra, prendendo decisioni importanti. Come valutarle?

"Sirigu è uno dei migliori portieri in Italia, non so perché ha scelto di tenerlo fuori. Vederlo fuori dal progetto tecnico mi lascerebbe perplesso ma bisogna capire cosa è successo. Per il resto tutte le squadre fanno ruotare, soprattutto ora che si gioca ogni tre giorni".

De Zerbi, si fa il suo nome per la Lazio. Sarebbe la scelta giusta?

"Penso che non ci sia solo la Lazio. Sta dimostrando di essere tra i migliori giovani allenatori su piazza. La Lazio tecnicamente sarebbe una squadra adatta alle caratteristiche di De Zerbi. Ma la Fiorentina sarebbe una piazza eccezionale, ideale per lui".