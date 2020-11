tmw radio Daino: "Milan, un ko salutare col Lille. Tonali deve crescere in fretta"

A parlare delle italiane in Europa League a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex difensore Daniele Daino.

Lille, impegno sottovalutato dal Milan?

"E' una sconfitta salutare, ben venga che sia venuta in Europa League contro una grande squadra, da Champions. Merito al tecnico dei francesi. E' stato un grande Lille e fa rimettere i piedi per terra al Milan. Fa capire che se incontri certe squadre, vai in difficoltà. Per diventare una squadra importante, serve ancora qualcosina. Sono venute fuori tutte le piccole lacune che ancora ci sono nel Milan".

Ibrahimovic ieri è sembrato stanco:

"Vanno dosate le forze, ma deve decidere il tecnico come gestirlo, insieme al calciatore. Se fossi il tecnico, lo andrei a gestire nelle partite che reputo tecnicamente possibili senza di lui. Ieri non era la partita ideale per farlo riposare. Magari va fatto riposare in campionato".

Anche Tonali fatica ad emergere:

"In questo momento non è che Pioli lo stia gestendo. Fa giocare Kessie e Bennacer perché sono più pronti. Tonali è stato pagato anche troppo per le sue reali potenzialità. Anche perché non giochi davanti al pubblico e puoi permetterti di sbagliare, da un giocatore come lui, pagato quasi 40 milioni, mi aspetto di più. Non deve crescere, perché nel mercato europeo quando spendi certe cifre, devi crescere sì ma in fretta. Devi quasi essere pronto".

Era meglio investire su Locatelli piuttosto che Tonali?

"Era già del Milan, è stato un grandissimo errore della società. E' vero che a Sassuolo ha trovato un bel progetto e un allenatore che ne sfrutta le qualità, ma credo che valga il doppio di Tonali".