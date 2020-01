TMW RADIO - Daino: "Under-Suso, scambio che gioverebbe a tutti"

© foto di Federico De Luca

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi di maggiore attualità è stato l'ex difensore Daniele Daino. Ecco le sue parole:

Sull'affare Politano-Spinazzola:

"Non mi è mai capitata una cosa del genere, ma ho visto casi in cui all'improvviso arrivano degli stop. Politano lo considero comunque adatto a giocare alla Roma, si adatta al gioco di Fonseca. Stesso gioco per Spinazzola, anche lui si sposa bene con il gioco di Conte. Non vorrei che il problema arrivasse proprio da Spinazzola, che non è stato bene a Roma, era fuori per problemi fisici .Certi club vogliono i giocatori pronti al 100% per raggiungere i propri obiettivi".

Su scambio Under-Suso:

"Come caratteristiche si assomigliano parecchio, Under è anche più veloce. Ci potrebbe stare. E' giusto che Suso, che ha qualità e lo ha dimostrato a tratti, possa accettare. Under ha dimostrato di saper fare la differenza. Certo che entrambi vengono meno sul discorso della continuità. E' una lacuna di tutti e due i giocatori. Con un tecnico come Fonseca, per Suso non sarebbe male".

Su Piatek:

"Lui in coppia con Ibrahimovic? Anche se ha 38 anni, lo svedese è un valore aggiunto per chi gli gioca intorno. Riesce a far uscire fuori il meglio di tutti. Il suo arrivo ha scatenato entusiasmo e questo è benzina, che permette a giocatori in difficoltà di poter cominciare a ritrovare una condizione migliore. Anche con Ibra il polacco ha chance di giocare e migliorare".