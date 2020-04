tmwradio Damiani: "Icardi rimarrà al Psg. L'Inter se vuole vincere deve tenere Lautaro"

L'ex calciatore e procuratore Oscar Damiani ha detto la sua sui temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Mancini ha detto che il rinvio dell'Europeo può essere un vantaggio per la Nazionale e per far crescere i giovani:

"Mi sembra giusto. I Tonali, Zaniolo, potranno avere ancora più esperienza, Mancini ha creato un bel gruppo, ma tra un anno potrà essere ancora più forte".

Che consiglio dareste ai giovani? rimanere nel proprio club o tentare il salto in un grande club?

​​​​​​​"A Tonali, se il Brescia si salva, spero possa rimanere ancora un anno. Se dovesse retrocedere, meglio andare in un altro club per continuare la crescita".

Che consiglio daresti per la ripresa del campionato?

"Il 15-20 agosto per me è il termine ultimo per chiudere il campionato e poi avere una pausa di 15-20 giorni e riprendere con la nuova stagione. L'importante ora è la salute e che si possa riprendere in sicurezza, anche senza pubblico. Chiudere la stagione dopo il 15 agosto sarebbe un controsenso".

Conoscevi Vendrame, ti chiedo un ricordo:

"Abbiamo giocato insieme a Vicenza. Eravamo molto amici, è stato un giocoliere. Poteva fare molto di più. Era un talento come scrittore, è stato molto bravo in quello. Leggendo i suoi libri e le sue poesie, si può capire Ezio".

Icardi cosa farà?

​​​​​​​"Non sta giocando, Cavani è tornato titolare. Non vorrei sia una mossa per far calare il prezzo all'Inter. Sarà comunque il centravanti del Psg anche il prossimo anno".

E Neymar?

"Se il Paris vincerà la Champions, c'è anche la possibilità che vada via e investire su un'altra punta o sui giovani".

Pogba può tornare in Italia? E Lautaro?

"Anche se non ha fatto benissimo nell'ultima stagione, è molto forte. Credo che l'esperienza allo United sia finita e che debba cambiare aria. Forse solo il Real a certe cifre può permetterselo, in Italia solo la Juventus. Lautaro credo debba rimanere all'Inter se vuole vincere. Può fare una bella coppia con Lukaku".