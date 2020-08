tmwradio De Canio: "James Rodriguez può ritrovarsi alla Lazio. Milan-Ibra si farà"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Luigi De Canio.

Lazio, sfumato David Silva si parla di James Rodriguez:

"Non conosco bene la vicenda, ma ho visto che poi il giocatore ha scelto la Real Sociedad. Mi sarebbe piaciuto vederlo nel nostro campionato, viste le sue qualità. James è un talento ancora inespresso, magari la Lazio e il campionato italiano possono dargli una mano per ritrovarsi".

Il Milan ha pronto in canna il colpo Diego Costa, dovesse saltare il rinnovo con Ibrahimovic:

"Ad avere giocatori del genere. E' con i grandi calciatori che si fa calcio e si raggiungono gli obiettivi. E' da vedere se Ibra possa essere ancora il campione che è stato, ma è la società che poi valuta. Se io fossi l'allenatore del Milan e avessi le opzioni Ibra o Diego Costa, non credo ci siano dubbi su chi sceglierei. Se loro credono importante un giocatore del genere, proveranno di tutto per chiudere con Ibra e queste sono normali schermaglie di mercato. Credo sia un accordo che convenga a entrambi".

Vedendo i risultati del Lipsia, non può venire un dubbio su Rangnick?

"Non c'è solo Rangnick, lo si può fare questo lavoro anche con altri allenatori. E' questione di mentalità. L'ho provato a farlo a Carpi, a Lecce, vincendo. In Italia però è molto difficile fare una cosa del genere. Noi diciamo bravi ai dirigenti che vanno a prendere dei calciatori abbastanza giovani per 50-60 milioni. Ma io non sono d'accordo. Questo non è un modo eccellente di fare scouting. Farlo bene vuol dire scovarlo, farlo giocare e difenderlo quando costa 2-3 milioni".

Igor Tudor arriva nello staff di Pirlo alla Juve. Può creare problemi avere uno che è già tecnico?

"E' una persona perbene, serio professionalmente parlando. Lo ricordo con grande stima e sono sicuro che svolgerà il suo ruolo sapendo rimanere al suo posto. Conosce il calcio e saprà fare bene. Chi fa il tecnico poi non può avere paura di altri".