tmw radio De Canio: "Juve, Dybala sta recuperando. Inter, Conte non è un integralista"

vedi letture

Mister Luigi De Canio a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato così i temi di giornata.

Juve-Atalanta, una partita senza 10 importanti come Dybala e Gomez:

"Si gioca ogni tre giorni, quindi difficile vederli sempre. Dybala ha segnato col Genoa, forse dal punto di vista fisico sta recuperando. La sua fantasia serve alla Juve e fa bene Pirlo a fargli ritrovare la forma migliore".

Che ne pensa dei casi Dybala e Gomez?

"Dall'esterno mi rimane difficile comprendere. E' il gioco delle parti, con i procuratori che mettono pressione alle società e queste ai giocatori. All'Atalanta quello che è successo mi fa capire che forse il clima idilliaco non era vero. Se è esplosa una situazione così forte vuol dire che c'era qualcosa che covava sotto la cenere".

Conte attuerà davvero la difesa a 4 come piano B?

"Lui si allena anche con la squadra per questo. Non l'ho mai visto come un integralista convinto. Mi ricordo che parlava anche di un 4-2-4 ai tempi della Juve e non essendo stato accontentato è andato via. Poi ha giocato a tre dietro, con due esterni altissimi. Immagino che abbia in mente più cose e cerchi di portare avanti la sua idea di calcio".