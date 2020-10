tmwradio De Cosmi: "Lazio, che sfida all'Atalanta. Genoa, Maran rischia"

vedi letture

Roberto De Cosmi, ex tecnico delle giovanili biancocelesti e della Lazio Women, ha parlato della Lazio di Simone Inzaghi e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Milan di Pioli impegnato in Europa League, che ne pensa?

"Il Milan ha grandi consapevolezza, ha la mentalità giusta. Merito di Pioli dopo il lockdown. ha grande temperamento, principi di gioco, si divertono. Calhanoglu alle spalle delle punte ha trovato la sua posizione. Si sta esprimendo al meglio la filosofia di gioco di Pili, che sa far risaltare le qualità dei suoi giocatori. Non mi sorprende affatto. Il Milan può arrivare nella zona alta della classifica".

E della Lazio che può dire?

"Ho visto un'ottima Lazio a Cagliari, ha voluto impostare la gara sin dall'inizio con aggressività e volontà di sfruttare gli spazi. L'Atalanta ha mantenuto lo stesso profilo, raggiunge facilmente la porta. Sarà una gara importante per entrambe, per capire già a che livello sono. Si assomigliano per certi aspetti, i due tecnici si conoscono bene e si rispettano. Loro partono, insieme al Milan, più avanti rispetto alle altre rivali".

Pioli superiore a Inzaghi?

"Sono stati in due Lazio diverse. Pioli aveva padroneggiare nel palleggio e nel ritmo. Di Inzaghi però ne parlo solo che bene, ha dato qualcosa d'importante, in termini di risultati e valorizzazione dei giocatori. Non farei dei confronti, ma dico che sono due ottimi allenatori, che sanno interpretare al meglio le loro idee di calcio".

Il centrocampo dell'Inter è il più forte della Serie A?

"Hanno sei centrocampisti di grande livello, hanno molte soluzioni e qualità. Conte non è mai contento però. La Lazio ha meno risorse nelle alternative, ma come titolari è tra le prime 2-3 in Italia, ma anche in Europa. Ha esperienza, qualità e quantità, cosa che forse nessuno, tranne l'Inter, ha in Italia".

Chi rischia di più tra Maran, Ranieri e Giampaolo?

"Genova deva ambire a qualcosa di diverso e con Ranieri possono puntare solo alla salvezza. Giampaolo deve capire se ha gli interpreti per il 3-4-1-2, a Milano ha avuto poco tempo, vedremo quanto ne avrà qui. Maran è quello che rischia di più, perché la piazza è esigente".